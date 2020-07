Bei den rechtsextremen Todesdrohungen gegen die Linken-Politikerin Janine Wissler gibt es einem Zeitungsbericht zufolge Verbindungen zur hessischen Polizei.

Die Drohungen seien vermutlich durch Abfragen von einem Dienstcomputer der Polizei vorbereitet worden, meldet die "Frankfurter Rundschau". Demnach wurden von einem Polizeicomputer in Wiesbaden private Daten von Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag ist, abgefragt. Kurz darauf habe sie zwei Schreiben mit Beschimpfungen und Drohungen erhalten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren, schreibt die Zeitung. Diese hätten persönliche Daten enthalten, die nicht öffentlich zugänglich seien. Die Abkürzung "NSU" steht für den Nationalsozialistischen Untergrund, der zwischen 2000 und 2007 zehn Morde in Deutschland verübt hatte.

Weiteres Drohschreiben an Wissler

Das hessische Innenministerium und die Frankfurter Staatsanwaltschaft wollten sich der Zeitung zufolge aus ermittlungstaktischen Gründe nicht dazu äußern. Inzwischen traf laut der "Frankfurter Rundschau" ein weiteres Drohschreiben mit der Unterschrift "NSU 2.0" bei Wissler ein. Die beiden vorherigen Mails waren laut der "FR" gespickt mit rechtsextremen Bezügen und enthielten Grußformeln wie "Sieg Heil" und "Heil Hitler".

Ähnlichkeiten zum Fall der bedrohten Anwältin Basay-Yildiz

Die Schreiben an Wissler ähneln den Morddrohungen gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, deren Verfasser die Polizei seit zwei Jahren nicht ermitteln konnte. Die Drohschreiben waren damals ebenfalls mit "NSU 2.0" unterzeichnet. Neben massiven Beleidigung hatte es darin auch geheißen, dass man die kleine Tochter der Frau – so wörtlich – abschlachten werde.



Diese Drohschreiben enthielten Hinweise, dass der oder die Täter aus der hessischen Polizei stammen. In den Texten wurden besondere Ausdrücke verwendet, die nach Einschätzung des hessischen Landeskriminalamtes auf Insiderwissen der Polizei hindeuteten. Staatsschützer hatten seinerzeit entdeckt, dass von einem Dienstcomputer im ersten Frankfurter Polizeirevier die Melderegister-Einträge von Basay-Yildiz abgerufen worden waren. Bis heute ist der Verdacht nicht ausgeräumt, dass Polizeibeamte mit den Drohschreiben zu tun gehabt haben könnten. Basay-Yildiz vertrat im NSU-Prozess die Opferfamilien.



Die Frankfurter Rundschau hatte bereits vor knapp einer Woche berichtet, dass die Drohschreiben an die Linken-Politikerin Wissler Hinweise darauf lieferten, dass der Absender identisch mit dem Täter sein könnte, der die Anwältin Basay-Yildiz bedroht. Die Linken im hessischen Landtag hatten damals im Fall Basay-Yildiz eine Sondersitzung des Innenausschusses zu dem Fall beantragt. Die Linken-Politikerin Wissler forderte damals Innenminister Beuth auf, über diese "unglaublichen Vorgänge" zu informieren.