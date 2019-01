In Mali sind durch einen Anschlag mindestens fünf Soldaten der UNO-Blauhelmtruppe getötet worden.

Nach Berichten französischer Medien stammen die Opfer aus dem Tschad. 19 weitere Soldaten seien verletzt worden. Noch unbestätigten Angaben zufolge hatten Bewaffnete ein Lager der Friedenstruppe in Aguelhoc im Nordosten des Landes überfallen. Islamistische Milizen verüben immer wieder Anschläge in der Region.



An dem UNO-Einsatz zur Stabilisierung des Landes sind auch deutsche Soldaten beteiligt. Der Großteil des deutschen Kontingents ist in Gao im Südosten Malis stationiert.