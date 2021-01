Trotz der Corona-Beschränkungen besucht einer Umfrage zufolge derzeit etwa jedes dritte Kita-Kind eine Art Notbetreuung.

Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf eine eigene Umfrage unter den Bundesländern berichtet, ist die Tendenz trotz des verschärften Lockdowns steigend. Demnach sei in Ländern, in denen laufend Zahlen erhoben würden, die Inanspruchnahme im Vergleich zum Jahresbeginn gewachsen. Dies sei etwa in Nordrhein-Westfalen und Thüringen der Fall. Zudem gebe es zwischen den einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede. Während in Hamburg während des Lockdowns knapp die Hälfte der Kinder in den Einrichtungen betreut werde, seien es in Bayern weniger als 20 Prozent.



Die Kita-Betreuung während der Pandemie ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Überall gilt jedoch der Appell, die Kinder wann immer möglich zu Hause zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.