Die Türkei will einem Medienbericht zufolge erstmals das russische Raketenabwehrsystem S-400 testen.

Der Kauf des Systems war im Sommer bei den Nato-Partnern und insbesondere in den USA auf Kritik gestoßen. Der Sender CNN Türk meldet nun unter Berufung auf das türkische Verteidigungsministerium, der Probelauf mit einem F-16-Kampfjet solle heute und morgen in der Provinz Ankara stattfinden. Das Gouverneursamt sprach nur allgemein von Testflügen.



Die USA zogen nach dem Kauf des russischen Waffensytems durch die Türkei Konsequenzen: Sie verweigerten Ankara die Lieferung amerikanischer Kampfjets vom Typ F-35. Hintergrund war die Befürchtung, dass Russland an geheime Daten gelangen könnte.