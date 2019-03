Die Türkei verweigert zwei deutschen Journalisten die Verlängerung ihrer Akkreditierung.

Es handelt sich um den ZDF-Korrespondenten Brase und den Reporter Seibert, der unter anderem für den "Tagesspiegel" arbeitet. Dieser sagte der Nachrichtenagentur AFP, er werde Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Gründe für die Verweigerung der Akkreditierung seien ihm nicht genannt worden. Dies erklärte auch das Zweite Deutsche Fernsehen zum

Fall Brase. Der Sender kündigte ebenfalls Widerspruch an.



Die im Zuge der Akkreditierung erhältliche Pressekarte ist in der Regel die Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei. Derzeit warten noch viele ausländische Journalisten auf die Verlängerung ihrer Akkreditierung, darunter weitere Deutsche.