Laut Berichten von US-Medien ist ein Umschlag mit dem Gift Rizin ans Weiße Haus in Washington geschickt worden.

Der Brief sei an Präsident Trump adressiert gewesen und im Laufe dieser Woche abgefangen worden, berichtet der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden. Die "New York Times" schreibt, der Umschlag sei nach Erkenntnissen von Ermittlern aus Kanada gekommen. Die Behörden versuchten festzustellen, ob noch weitere ähnliche Briefe verschickt worden sein könnten.



Mit dem hochgiftigen Rizin versehene Briefe waren bereits 2013 an Präsident Obama und den damaligen New Yorker Bürgermeister Bloomberg geschickt worden. Die gesamte Post für das Weiße Haus werde inzwischen an einem anderen Ort sortiert und geprüft, bevor sie den Sitz des US-Präsidenten erreiche, hieß es weiter.

