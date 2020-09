Die Unionsfraktion hat einem Medienbericht zufolge einen Vorschlag für digitale Parteitage vorlegt.

Durch eine Änderung des Parteiengesetzes sollten zunächst befristet bis Ende 2021 sogenannte hybride Parteitage ermöglicht werden, berichtet das Magazin "Spiegel". Vorgesehen ist demnach, dass Parteitage mit Abstimmungen über Sachthemen vollständig digital stattfinden können. Im Fall von Personenwahlen müsste die Abstimmung demnach aber analog erfolgen. Möglich wären dezentrale Abstimmungen, so dass Wahlurnen für eine Kandidatin oder einen Kandidaten an verschiedenen Orten stehen könnten.



Durch ein so modifiziertes Parteiengesetz könnte die CDU ihren für Dezember geplanten Bundesparteitag vollständig digital oder in mehreren Hallen an verschiedenen Orten abhalten, berichtete der "Spiegel". Die Wahl des neuen Vorsitzenden müsste aber per Papierwahl erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.