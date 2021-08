Mindestens zwei US-Diplomaten in Deutschland weisen einem Medienbericht zufolge Symptome des sogenannten "Havanna-Syndroms" auf.

Das "Wall Street Journal" berichtet, die Diplomaten hätten sich wegen undefinierbaren Schwindels, schwerer Kopfschmerzen und anderer Krankheitsanzeichen in medizinische Behandlung gegeben. Auch in weiteren europäischen Ländern seien US-Diplomaten betroffen. Einige der Erkrankten arbeiten dem Magazin zufolge an Russland-Themen.



Das sogenannte "Havanna-Syndrom" war vor fünf Jahren erstmals in der kubanischen Hauptstadt aufgetreten. Seitdem haben weltweit Dutzende Diplomaten darüber geklagt. Die USA haben den Verdacht geäußert, dass die Betroffenen akustischen Attacken durch Funkfrequenzen ausgesetzt waren. Das hat sich bisher aber nicht durch Beweise untermauern lassen.

