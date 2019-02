Das US-Militär bereitet sich nach Informationen des "Wall Street Journal" darauf vor, seine rund 2000 Soldaten in Syrien bis Ende April komplett abzuziehen.

Ein wesentlicher Teil der Truppen solle das Land bereits Mitte des nächsten Monats verlassen, schreibt das Blatt. Ein Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums wollte sich nicht zum Zeitplan äußern.



US-Präsident Trump hatte im Dezember angekündigt, die Soldaten in Syrien abzuziehen, was international Kritik auslöste und Sorgen vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz IS nährte.