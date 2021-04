Der neue US-Verteidigungsminister Austin wird nach einem Medienbericht am Dienstag in Deutchland erwartet.

In Berlin sei ein Gespräch mit seiner Amtskollegin Kramp-Karrenbauer geplant, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf Regierungskreise. Bei dem Treffen dürfte es vor allem um die Zukunft des Nato-Einsatzes in Afghanistan gehen, hieß es weiter. Austin solle während seiner Reise auch die US-Kommandozentrale für Europa in Stuttgart besuchen wie auch das Nato-Hauptquartier in Brüssel.

