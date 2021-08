Die Bundesregierung will offenbar die Vereinigten Staaten von Amerika, die Türkei und Israel als Corona-Hochrisikoländer einstufen.

Das berichtet die Funke-Mediengruppe unter Berufung auf Regierungskreise. Mit der Einstufung ist eine mindestens fünftägige Quarantänepflicht für Ungeimpfte verbunden. Auch Montenegro und Vietnam seien von einer Heraufstufung betroffen. Große Teile Portugal indes würden herabgestuft. Die neuen Regeln würden am Sonntag in Kraft treten, heißt es. Ausgenommen sei die Türkei. Hier würden die neuen Bestimmungen erst am Dienstagabend greifen, weil es in Deutschland eine große Anzahl von Menschen mit türkischen Wurzeln gebe.



Reisende aus Hochrisikoländern müssen für zehn Tage in Quarantäne gehen. Es sei denn, sie können den Nachweis einer Impfung oder einer Covid-19-Genesung erbringen. Die Selbstisolierung kann frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.