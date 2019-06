Der Vater eines inhaftierten deutschen Islamisten will vor Gericht durchsetzen, dass die Bundesrepublik seinen Sohn aus Syrien zurückholt.

Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" haben die Anwälte des Mannes Klage beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Zur Begründung heißt es, der Staat sei dazu verpflichtet, seine Bürger vor Eingriffen in ihre Grundrechte zu schützen. In Nordsyrien drohe dem Sohn die Todesstrafe.



Fabian G. reiste den Angaben zufolge im Oktober 2014 nach Syrien, um sich der Terrormiliz IS anzuschließen. Offizielle in Nordsyrien sollen versichert haben, dass der heute 26-Jährige ausreisen dürfe, sobald die Bundesrepublik dies beantrage.



Die Bundesregierung verweist in solchen Fällen darauf, dass wegen des Bürgerkriegs in Syrien die erforderlichen diplomatischen Kontakte fehlen.