Mehrere europäische Fußballverbände haben offenbar darum gebeten, die für den Sommer geplante Europameisterschaft wegen der Coronavirus-Epidemie um ein Jahr zu verschieben.

Wie die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtet, befürchten die Verbände andernfalls, dass die nationalen Meisterschaften nicht zuende gespielt werden könnten. In Italien und der Schweiz sind vorerst alle Spiele abgesagt, ebenso das Europaleaguespiel zwischen Basel und Frankfurt. Nachholtermine zu finden, ist wegen der Enge des Terminplans schwierig. In Frankreich, Spanien und mehreren anderen Ländern finden die Spiele der oberen Ligen ohne Zuschauer statt, auch in Deutschland wird es in dieser Woche die ersten "Geisterspiele" geben.



Die UEFA erklärte heute, es gebe zurzeit keinen Grund, am Zeitplan etwas zu ändern. Man beobachte aber die Lage. Die Fußball-Europameisterschaft soll vom 12. Juni bis zum 12. Juli in zwölf europäischen Ländern stattfinden. Das Eröffnungsspiel ist in Rom angesetzt.