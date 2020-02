Der Verfassungsschutz hat offenbar damit begonnen, zu mehreren Abgeordneten der AfD Informationen zu sammeln und zu speichern.

Wie das Wochenmagazin "Die Zeit" berichtet, sind darunter neben dem Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke der AfD-Fraktionschef in Brandenburg, Andreas Kalbitz, sowie der Islamwissenschaftler und sachsen-anhaltische AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider. Insgesamt hätten die Verfassungsschützer bisher zu etwa einer Handvoll Mandatsträger der Partei sogenannte Personenakten angelegt, heißt es. Hintergrund ist demnach die Einstufung des rechtsnationalen "Flügels" als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus. Zeitgleich erwäge der Verfassungsschutz, auch die Überwachung einiger Abgeordneter der Linkspartei zuzulassen.



Wie "Die Zeit" weiter berichtet, bedeutet das, dass Telefonate der Betroffenen abgehört und Mails mitgelesen werden können. Wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Verfassungsschutzbehörden der Länder allerdings Abgeordnete in den Blick nehmen wollen, sind die Hürden hoch. Was im Plenum und in den Ausschüssen gesagt wird, darf beispielsweise nicht zur Beurteilung der Betroffenen verwendet werden.