Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Haldenwang, hat nach Informationen des Magazins "Focus" einen Leibwächter mit möglicherweise rechtsextremem Hintergrund beschäftigt.

Der Mann gehöre der Gruppierung Uniter an, heißt es unter Berufung auf Angaben aus dem Bundesinnenministerium. Dem Mann sei es gelungen, trotz aller Sicherheitsüberprüfungen Personenschützer Haldenwangs und anderer Spitzenbeamter des BfV zu werden, haben ein Regierungsbeamter erklärt. Sensible Informationen über Personen und geheime Aktionen seien eventuell an Uniter abgeflossen. Haldenwang wollte sich auf Anfrage zu dem Fall nicht äußern, führte das Magazin aus.



Leibwächter beim Bundesamt schützen die Führungskräfte bei öffentlichen Auftritten und kennen auch deren Privatleben und familiäres Umfeld. Der Bundesverfassungsschutz hatte Uniter zuletzt von einem Prüffall zu einem Verdachtsfall hochgestuft. "Uniter" soll unter anderem im Kontext von rechtsradikalen Chatgruppen Todeslisten mit politischer Gegnerinnen und Gegnern erstellt haben.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.