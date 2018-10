Bundesverkehrsminister Scheuer attackiert seine Minister-Kollegin Schulze wegen der Einigung auf neue CO2-Grenzwerte in der EU.

Der CSU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, Umweltministerin Schulze, SPD, habe schlecht verhandelt. Man könne ihr Verhandlungsverhalten halbherzig nennen, es sei ein schlechterer Wert herausgekommen als in der Bundesregierung vereinbart. - Die EU-Staaten hatten sich nach langen Gesprächen darauf verständigt, dass Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt 35 Prozent weniger CO2 ausstoßen sollen als 2020. Deutschland wurde in den Verhandlungen durch Umweltministerin Schulze vertreten. Sie trug dieses Ergebnis mit, obwohl es über die ursprünglichen Ziele der Bundesregierung hinausging.



Volkswagen-Chef Diess sieht zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr, falls die EU tatsächlich scharfe CO2-Grenzwerte für Autos beschließen sollte. Das EU-Parlament fordert noch mehr Einsparungen von Kohlendioxid als die Staaten der Europäischen Union jetzt beschlossen haben. Diess sagte der "Süddeutschen Zeitung", unter diesen Umständen müssten in gut zehn Jahren etwa ein Viertel der Jobs in der Autoindustrie wegfallen, insgesamt etwa 100.000.