Das Bundesverkehrsministerium will Flughäfen besser vor illegalen Drohnen schützen.

Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, dazu sei ein Modellprojekt am Hamburger Flughafen geplant. Bei diesem solle getestet werden, wie in den Flugraum eindringende Drohnen aufgespürt, identifiziert und notfalls abgefangen werden können. Mit den Erfahrungen aus Hamburg werde dann ein Gesamtkonzept zur Abwehr entwickelt. Im vergangenen Jahr haben dem Bericht zufolge rund 160 Mal Drohnen den Flugverkehr in Deutschland gestört.