Die Große Koalition will die Innenstädten finanziell stärker unterstützen.

Ein Förderprogramm soll von zunächst geplanten 25 auf 250 Millionen Euro aufgestockt werden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Vertreter von Union und SPD. Mit dem Geld sollen Modellprojekte finanziert werden, um dem Leerstand in Innenstädten entgegenzuwirken.



Der Deutsche Städtetag hatte zuvor ein Positionspapier zur Zukunft von Innenstädten vorgelegt. Die Pandemie treibe die negative Entwicklung an, hieß es bei der Vorstellung. Während der Online-Handel floriere, müssten viele Einzelhändler aufgeben. Es brauche neue Ideen. Auch rechtliche Hürden müssten abgebaut werden, etwa im Bauplanungsrecht. Dazu gehöre es, gemischte Nutzungen von Flächen besser zu ermöglichen, also etwa Handel, Kultur, Arbeiten und Wohnen. Vom Bund forderte der Städtetag erneut ein eigenes "Förderprogramm Innenstadt" aufzulegen, dessen Gesamtsumme über fünf Jahre mindestens 2,5 Milliarden Euro betragen solle.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.