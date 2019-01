Die Bundeswehr will einem Bericht zufolge die 33 ältesten Eurofighter der Luftwaffe durch moderne Kampfflugzeuge der gleichen Bauart ersetzen.

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Kreise des Verteidigungsministeriums. Damit könnte sich der Hersteller Airbus auf einen milliardenschweren Auftrag einstellen. Zudem gibt es offenbar eine Vorentscheidung für die Nachfolge des Kampfjets Tornado. Wie die Deutsche Presseagentur meldet, hat sich das Verteidigungsministerium dem Vernehmen nach gegen die Beschaffung des Tarnkappenbombers F-35 von Lockheed Martin entschieden. In die engere Wahl kämen die amerikanischen Maschinen des Typ F-18 von Boeing und der Eurofighter von Airbus. Allerdings seien die europäischen Maschinen noch nicht für den Einsatz taktischer Nuklearwaffen zertifiziert.



Die deutsche Luftwaffe hat in Büchel in der Eifel mehrere Tornado-Jets stationiert, die im Krisenfall mit amerikanischen Atomwaffen bestückt werden könnten.