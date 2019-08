An den deutschen Küsten wären von einer extremen Sturmflut mehr als zwei Millionen Menschen betroffen.

Das geht aus der Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünenfraktion hervor. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet.



Die Angaben beziehen sich auf seltene oder extreme Hochwasser, bei denen Schutzanlagen wie Deiche an ihre Grenzen geraten. Laut Bundesregierung gilt als "selten" ein Hochwasser, das alle 200 Jahre oder noch seltener auftritt.



Käme es dazu, lebten allein in Niedersachsen rund 1,1 Millionen Menschen in möglicherweise betroffenen Überflutungsgebieten. Auch in Bremen und Hamburg wären hunderttausende Menschen betroffen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es im Zuge des Klimawandels zwar nicht häufiger zu Sturmfluten kommen wird. Diese könnten aber wegen insgesamt steigender Meeresspiegel wohl höher ausfallen.