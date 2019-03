Der Volkswagen-Konzern will einem Medienbericht zufolge seine Produktivität mit Hilfe von Amazon steigern.

Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt unter Berufung auf Konzernkreise, der VW-Vorstandsvorsitzende Diess habe mit Amazon-Chef Bezos eine strategische Partnerschaft zum Aufbau einer "Industrie-Cloud" vereinbart - also von Servern, die aus verschiedenen Teilen der Welt ihre Daten beziehen und zentral verarbeiten. Ziel sei es, die Fabriken im Ausland mit der Zentrale in Wolfsburg besser zu vernetzen und so die Effizienz zu steigern. Amazon betreibt eine der leistungsfähigsten Clouds der Welt.



Der VW-Konzern wollte sich zum Bericht nicht äußern.