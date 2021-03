Volkswagen will offenbar die spanische Automarke Seat auslaufen lassen.

Das berichtet der "Business Insider" unter Berufung auf eigene Quellen. Im Werk in der spanischen Stadt Martorell sollen künftig Elektroautos der Seat-Tochter Cupra gebaut werden, wie VW-Chef Diess in einem LinkedIn-Beitrag ankündigt. In Martorell hat er König Felipe und den spanischen Regierungschef Sanchez getroffen. Der erste vollelektrische Cupra soll in diesem Jahr auf den Markt kommen.



Laut "Business Insider" erhofft sich Volkswagen EU-Fördergelder für die Umrüstung des Werks.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.