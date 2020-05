Die Kontaktbeschränkungen während der Coronapandemie haben offenbar zu weniger Verkehr und damit an einigen Messtellen auch zu niedrigeren Stickstoffdioxidwerten geführt.

Das geht aus einer Umfrage des ARD-Magazins Kontraste unter den Umweltbehörden der Bundesländer hervor. Demnach registrierte kein Land gestiegene Werte. Rückläufige Immissionen wurden an verkehrsnahen Punkten unter anderem in Berlin und Hamburg nachgewiesen. Die Abnahme der Schadstoffbelastung liegt demnach im Durchschnitt bei rund 30 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Fahrzeuge mit Dieselmotoren gelten als Hauptquelle des gesundheitsschädlichen Stickstoffdioxids.

NRW bestätigte bereits den Trend

Bereits Ende April hatte das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz auf diesen Trend aufmerksam gemacht. So heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. "Das durch die Corona-Pandemie deutlich geringere Verkehrsaufkommen hat zu einer Abnahme der NO2-Belastungen an NO2-Verkehrsmessstellen geführt." Vor allem die Messwerte in den für den Berufsverkehr typischen Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag seien erkennbar niedriger gewesen. Konkret geht es um die Daten für den Zeitraum vom 16. März bis 14. April 2020. Allerdings räumt die Behörde ein: "Eine Aussage über die für die Beurteilung der Luftqualität maßgeblichen Jahresmittelwerte ist aufgrund derartiger Momentaufnahmen unzulässig."

Spielt das Wetter eine Rolle?

Und auch das Wetter spiele eine Rolle bei der Beurteilung. So heißt es in dem amtlichen Dolument: "Die Meteorologie beeinflusst die Ausbreitung der Luftschadstoffe. Austauscharme Wetterlagen begünstigen die Anreicherung von Luftschadstoffen, dagegen führen Regen und Wind zur Auswaschung bzw. schnelleren Verdünnung und damit zu einer Verringerung der Luftschadstoffbelastung."

Weniger Verkehr am Hotspot Stuttgart

Auch die baden-württembergische Landesanstalt für Umwelt hatte bereits frühzeitig auf die Entwicklung während der Corona-Krise aufmerksam gemacht. So habe sich Kfz-Verkehr seit den Kontaktbeschränkungen an den Messstellen der Landeshauptstadt um gut ein Drittel reduziert. Verkehrsminister Herrmann (Bundesnis '90/Grüne) sah in der Entwicklung einen kausalen Zusammenhang und erklärte am 23.4.2020: "Derzeit haben auch das Wetter und die Corona-Pandemie einen deutlichen Einfluss auf das gute Ergebnis".

Jahresmittelwerte: Wichtiger als Tages- und Wochenwerte

Allerdings bemerkt die Behörde an: Seit Januar gelten "am Neckartor und auf der Hohenheimer Straße streckenbezogene Verkehrsverbote für Euro 5-Dieselfahrzeuge." Auf den Hauptverkehrsstraßen im Talkessel darf jetzt maximal 40 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Auch Baden-Württemberg verweist auf den aussagekräftigeren Jahresmittelwert, "da Tages- oder Wochenwerte noch stark von kurzfristigen Schwankungen des Verkehrs und der Meteorologie geprägt sein können." Allerdings wird auch klargestellt: "Die Behauptung, die Messwerte würden trotz Verkehrsrückgangs nicht sinken, ist falsch."