Die Schutzmaßnahmen gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus werden in deutschen Betrieben laut Medienberichten noch immer unzureichend kontrolliert und durchgesetzt.

Das ist das Ergebnis einer Recherche von Buzzfeed und der ARD-Sendung Report Mainz. Die Redaktionen haben rund 70 Arbeitsschutzbehörden zu den Herausforderungen in der Corona-Pandemie befragt, von knapp 50 erhielten sie Antworten. Demnach gaben zwar 90 Prozent der Behörden an, Betriebe auf Verstöße gegen die Corona-Verordnungen angesprochen zu haben. Meist wurden die Firmen aber nur mündlich oder schriftlich verwarnt, nur selten wurden Bußgelder verhängt, noch seltener Betriebe geschlossen. Dabei berichtet Buzzfeed unter Berufung auf eine aktuelle Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung davon, dass noch immer rund zwölf Prozent der Beschäftigten in Deutschland die Schutzmaßnahmen in ihren Betrieben bemängeln.

Zu wenig Personal, zu schwammige Verordnungen

Gründe für die unzureichenden Kontrollen gibt es laut dem Bericht mehrere. Knapp zwei Drittel der Behörden beklagen, dass ihnen zu wenig Personal zur Verfügung steht. Fast die Hälfte berichtet zudem davon, dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in andere Bereiche abstellen mussten, etwa in Corona-Krisenstäbe. Auch sei die Aufgabenvielfalt über die Jahre gewachsen, für kritische Kontrollen bleibe wenig Zeit. Zudem seien viele Verordnungen zum Corona-Schutz zu schwammig formuliert, heißt es. So seien etwa Begründungen dazu, warum Home-Office nicht möglich sein soll, kaum anfechtbar.



In Baden-Württemberg gibt es laut den Recherchen zudem ein strukturelles Problem. Die Arbeitsschutzbehörden wurden dort auf kommunale Ebene verlagert, wo sie der lokalen Politik unterstehen. Diese, so der Tenor einer anonymen Befragung von Mitarbeitern verschiedener Behörden, würden eher darauf achten, dass die Wirtschaftsbetriebe vor Ort nicht zu sehr behindert würden. Ein Fallbeispiel in dem Bericht zeigt zudem, dass Arbeitsschutzregelungen je nach Behörde beziehungsweise Bundesland unterschiedlich streng ausgelegt werden.

Berlin: Betriebe werden künftig rechnerisch alle 25 Jahre kontrolliert

Der Direktor der Berliner Arbeitsschutzbehörde LAGetSi, Rath, sagte den beiden Redaktionen, seine Behörde könne aktuell nicht regelhaft alle Betriebe der Stadt kontrollieren. 2020 seien rund 1.000 zusätzliche Corona-Betriebskontrollen durchgeführt worden - 20 Kontrollen in der Woche. Nun sollen 80 Kontrollen pro Woche gemacht werden. Somit würde rein rechnerisch jeder der rund 100.000 Betriebe in Berlin alle 25 Jahre auf die Umsetzung der Corona-Maßnahmen kontrolliert.



Arbeitsschutz-Experte Wolfgang Hien bemängelt dem Bericht zufolge schon lange den Arbeitsschutz in Deutschland. Seit 2002 sei die staatliche Aufsicht auf eine so genannte System-Aufsicht reduziert worden, sagt er. Inzwischen gebe es vor allem Online-Befragungen, die Betriebe würden dann auf dem Papier gut aussehen. Vor-Ort-Kontrollen seien dagegen selten.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.