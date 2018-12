In der Türkei ist offenbar ein weiterer Deutscher zeitweise inhaftiert worden.

Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wird ihm Terror-Propaganda im Internet vorgeworfen. Auf Facebook soll er sich für ein freies Kurdistan eingesetzt haben. Das bestreitet der Mann.



Er war in die Türkei gereist, um seine tote Mutter zu beerdigen. Laut dem Bericht ist der 56-Jährige auf freiem Fuß, darf das Land aber nicht verlassen.



In der Türkei werden immer wieder deutsche Staatsbürger wegen ähnlicher Vorwürfe verhaftet. Derzeit befinden sich nach Angaben des Auswärtigen Amts 49 Deutsche in der Türkei in Haft. Fünf Fälle davon müssten als politisch motiviert eingeordnet werden, heißt es. Ob das auch auf den 56-Jährigen zutreffe, werde noch geprüft.