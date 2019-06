Die Zahl der Kinder in Deutschland, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind, ist zurückgegangen.

Das zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, die dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" vorliegen. Demnach lebten Ende vergangenen Jahres knapp zwei Millionen Minderjährige in Haushalten, die durch Hartz-IV unterstützt werden. Das sei ein Rückgang von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark betroffen sind dem Bericht zufolge Kinder von Alleinerziehenden: Ende 2018 gab es demnach knapp 890.000 Kinder, die Hartz-IV-Leistungen bekamen und in einem Haushalt mit nur einem Elternteil lebten.



Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind erheblich: In Sachsen waren 13,5% der Minderjährigen hilfebedürftig, in Bremen lag der Anteil mit mehr als 32% am höchsten.