Die Zahl der Berufspendler ist trotz Coronakrise offenbar deutlich gestiegen.

Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit berichtete, verließen im ersten Halbjahr 2020 rund 13 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte täglich ihre Stadt oder ihren Landkreis, um zur Arbeit zu fahren. Das seien rund 200.000 mehr als ein Jahr zuvor, hieß es. Nach einer früheren Datenauswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung pendelten zuletzt sogar 19,3 Millionen Beschäftigte. Das entspreche einem Zuwachs von 4,4 Millionen im Vergleich zum Jahr 2000.



Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt macht die hohe Mieten in den Großstädten dafür verantwortlich. Weil das Wohnen nach jahrelangen teils exorbitanten Steigerungen für viele Beschäftigte nicht mehr bezahlbar sei, bleibe ihnen als Alternative oft nur stundenlange Fahrerei, sagte IG-BAU-Chef Feiger. Selbst kleinere Städten wie Braunschweig, Erfurt oder Heidelberg kämen bei den Pendlerzahlen auf hohe fünfstellige Werte. Besonders in der Bauwirtschaft seien lange Anfahrtswege verbreitet.



Nach Einschätzung von Experten hängt die starke Zunahme der Pendlerzahlen primär am Beschäftigtenzuwachs in den vergangenen Jahren.

