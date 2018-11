Verteidigungsministerin von der Leyen plant nach Presseinformationen 5.000 zusätzliche Stellen für Soldaten.

Bis 2025 solle die Bundeswehr auf 203.000 Frauen und Männer in Uniform wachsen, schreibt die "Bild am Sonntag". Die bisherige Personalplanung hatte eine Vergrößerung der Truppe auf lediglich 198.000 Soldaten vorgesehen, derzeit sind es 183.000. Als Hauptursachen für den gestiegenen Bedarf gelten demnach die Aufgaben der Bundeswehr in der schnellen Eingreiftruppe der Nato, europäische Projekte und die Gefahrenabwehr im Cyberbereich.