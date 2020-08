Die Bundesländer haben Nutztierhaltern einem Medienbericht zufolge seit Mitte 2019 mehr als je zuvor für vom Wolf gerissene Tiere gezahlt.

Das berichtet das Nachrichtenportal t-online.de unter Berufung auf Zahlen der Umweltministerien. Seit der ersten Sichtung des Wolfs in Deutschland seien rund 1,7 Millionen Euro für sogenannte Billigkeitsleistungen geflossen. Davon entfielen allein 600.000 Euro auf die vergangenen rund zwölf Monate. Der Anstieg gehe mit dem Wachstum der Wolfspopulation und einer weiteren Verbreitung der Tiere einher, heißt es. Laut den Bundesländern seien derzeit maximal 1.220 Wölfe in Deutschland heimisch. Im vergangenen Jahr seien es rund 900, 2018 nur 700 gewesen. Die meisten von ihnen lebten in Brandenburg und Niedersachsen.