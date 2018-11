Das Präsidium des Zentralkomitees der deutschen Katholiken empfiehlt nach einem Medienbericht den Umzug des Generalsekretariats von Bonn nach Berlin.

Das geht laut "General-Anzeiger" aus einer Debattenvorlage für die Vollversammlung am Wochenende in Bonn-Bad Godesberg hervor. Begründet wird der angestrebte Wechsel mit einer stärkeren Nähe zur Politik in der Hauptstadt.



Nach Informationen der Katholischen Nachrichten-Agentur wird vorgeschlagen, bei einer ZdK-Vollversammlung im nächsten Mai eine Entscheidung zu treffen.