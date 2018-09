Die libysche Küstenwache hat nach Informationen der Bundesregierung in diesem Jahr rund 10.000 Menschen von seeuntüchtigen Booten gerettet.

Die Linksfraktion hat eine Anfrage ans Auswärtige Amt gestellt, die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren aus der Antwort. Demnach beobachtet das Auswärtige Amt auch die Situation der Geflüchteten, die in libyschen Lagern untergebracht werden. Menschenrechtsorganisationen beklagen seit längerer Zeit, dort werde Gewalt gegen Migranten und Flüchtlinge ausgeübt. Auch die Bundesregierung schreibt nun von teilweise menschenunwürdigen Verhältnissen. Die Vereinten Nationen wissen laut Auswärtigem Amt von 20 Sammellagern, in denen die libysche Regierung bis zu 10.000 Menschen festhält. Menschenrechtler gehen zudem von zahlreichen inoffiziellen Lagern aus, in denen Flüchtlinge Opfer beispielsweise von Körperverletzungen, Vergewaltigungen und Menschenhandel würden.