In Myanmar sind einem Medienbericht zufolge bei neuen Protesten gegen das Militärregime zwei Menschen getötet worden.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Ärzte, Augenzeugen und örtliche Medien, in der größten Stadt Rangun sei ein Mann einer Schussverletzung erlegen. In Dawai im Süden Myanmars habe die Polizei mindestens eine weitere Person erschossen. Zudem seien in beiden Städten zahlreiche Menschen verletzt worden. Laut Reuters hatte die Polizei versucht, die Demonstranten mit Tränengas, Blendgranaten und Schüssen zu vertreiben.



Seit dem Militärputsch am 1. Februar gehen in Myanmar fast täglich Menschen auf die Straße, um eine Rückkehr zur Demokratie zu fordern. Vorgestern hatte der Botschafter des Landes bei den Vereinten Nationen das Ausland um Hilfe gebeten. Er wurde daraufhin abgezogen. Der UNO-Sonderberichterstatter für Myanmar, Andrews, schrieb auf Twitter, die Weltgemeinschaft müsse jetzt endlich handeln.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.