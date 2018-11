Bei der AfD besteht offenbar der Verdacht auf eine Parteispendenaffäre.

Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat die Partei zwischen Juli und September 2017 eine Spende in Höhe von mehr als 130.000 Euro erhalten. Die Gelder kamen gestückelt aus der Schweiz. Die AfD hat damit offenbar mehrfach gegen das Parteiengesetz verstoßen. Das erlaubt Spenden von Firmen von außerhalb der Europäischen Union nur, wenn die Anteile mehrheitlich deutschen Staatsbürgern gehören oder der Hauptsitz in der EU ist. Solche Spenden aus der Schweiz sind daher grundsätzlich problematisch.



Außerdem hätte die AfD die Spende der Bundestagsverwaltung wegen ihrer Größe sofort nach Erhalt melden müssen. Das ist aber wohl nie passiert. Alice Weidel sagte, sie persönlich habe auf den richtigen Umgang des Landesschatzmeisters damit vertraut. Sie kenne die Firma nicht. Außerdem sei das Geld in voller Höhe zurückgezahlt worden. Doch auch das ist nach Einschätzung von Parteienrechtlern ein Verstoß, wenn es zu spät passiert.