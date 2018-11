Bei der AfD besteht nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung der Verdacht auf eine Parteispendenaffäre.

Von einer Pharmafirma in der Schweiz soll der Kreisverband von AfD-Fraktionschefin Weidel zwischen Juli und September 2017 eine Spende in Höhe von mehr als 130.000 Euro erhalten haben. Die AfD hat damit offenbar mehrfach gegen das Parteiengesetz verstoßen. Weidel erklärte in einer ersten Stellungnahme, sie habe auf den Landesschatzmeister vertraut, außerdem sei das Geld in voller Höhe zurückgezahlt worden.