SPD, Grüne und FDP wollen die Abschaffung kostenloser Corona-Tests zum Winterhalbjahr offenbar wieder rückgängig machen.

Die Entscheidung sei ein Fehler gewesen, sagte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Dahmen. Die drei Parteien wollen heute ihre Pläne für neue Rahmenbedingungen der Corona-Maßnahmen präsentieren. Man werde dem Bundestag einen Gesetzentwurf zur angemessenen und entschlossenen Bekämpfung von Corona vorlegen, kündigte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiese in der Zeitung "Die Welt" an. Der gemeinsame Entwurf der potenziellen künftigen Regierungspartner soll bereits am Donnerstag in erster Lesung beraten werden. Vorgesehen ist, dass das Gesetz vor dem geplanten Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November in Kraft treten kann.



SPD, Grüne und FDP erwägen offenbar auch eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen - unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind.

