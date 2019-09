In Washington mehren sich Berichte, wonach die US-Demokraten nun doch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump anstreben wollen.

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, will sich im Laufe des Abends dazu äußern. Auslöser ist ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Trump soll darin belastende Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Biden gefordert haben, um diese im Wahlkampf zu verwenden - im Gegenzug für Hilfsgelder an die Ukraine. Vertreter der Demokraten sehen darin einen möglichen Amtsmissbrauch und eine versuchte Beeinflussung der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.



Der US-Präsident sprach dagegen von einer "Hexenjagd" und kündigte eine Abschrift des Gesprächs mit Selenskyj an, die ihn entlasten werde.