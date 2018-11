Der Berliner Attentäter Anis Amri hatte vor seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz offenbar einen Mitwisser.

Dies habe der LKA-Leiter Steiof vor dem Untersuchungsauschuss des Berliner Abgeordnetenhauses angegeben, melden mehrere Medien unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung. Demnach weihte Amri einen islamistischen Gefährder in seine Anschlagspläne ein. Der Gefährder habe wiederum einem V-Mann des LKA von dem Gespräch berichtet. Unklar ist, ob dies vor oder nach dem Anschlag geschah. Das Landeskriminalamt erfuhr nach den Angaben Steiofs definitiv erst danach von dem Kontakt zwischen dem Gefährder und dem V-Mann.



Amri war am 19. Dezember 2016 in einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gerast. Insgesamt wurden zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Der Attentäter wurde später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.