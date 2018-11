Ein V-Mann des Berliner Landeskriminalamts wusste offenbar von den Anschlagsplänen des Attentäters Anis Amri.

Dies habe der LKA-Leiter Steiof vor dem Untersuchungsauschuss des Berliner Abgeordnetenhauses berichtet, melden mehrere Medien unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung. Demnach hatte Amri einer als islamistischen Gefährder eingestuften Person von seinem Vorhaben berichtet, ein Attentat auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz zu verüben. Der Gefährder habe die Informationen wiederum an einen V-Mann des LKA weitergegeben. Weiter hieß es, Steiof habe betont, dass das Landeskriminalamt davon erst nach dem Anschlag erfahren habe.



Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Insgesamt wurden zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Der Attentäter wurde später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.