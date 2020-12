Der designierte US-Präsident Biden will seinen ehemaligen Mitbewerber um die Präsidentschaft, Buttigieg, zum Verkehrsminister machen.

Das melden mehrere Medien übereinstimmend. Der Vertreter der politischen Mitte und offen homosexuelle Politiker und erreichte bei den ersten beiden Vorwahlen im Februar den ersten und zweiten Platz. Der 38-jährige Afghanistan-Veteran gilt als eine der großen Nachwuchshoffnungen der Demokratischen Partei.



Rund sechs Wochen nach der Präsidentenwahl erkannte nun auch der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, McConnell, erstmals den Sieg Bidens an. Bislang hatte der einflussreiche Politiker die von Präsident Trump erhobenen, aber unbelegten Vorwürfe eines Wahlbetrugs stets mitgetragen. Als einer der letzten Staats- und Regierungschefs erkannte heute auch Brasiliens rechtsradikaler Präsident Bolsonaro Bidens Wahlsieg an.



Zuvor hatte das Gremium der Wahlleute, das Electoral College, dies bestätigt. Wie von großen US-Medien von Anfang an prognostiziert, erhielt Biden 306 Stimmen. Amtsinhaber Trump kam lediglich auf 232 Wahlleute. Offiziell geprüft und verkündet wird das Votum am 6. Januar im Kongress. Biden soll dann am 20. Januar vereidigt werden.

