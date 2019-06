Die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Lambrecht, wird neue Bundesjustizministerin.

Das meldeten übereinstimmend mehrere Medien. Lambrecht übernimmt das Amt von Katharina Barley, die ins Europaparlament wechselt. Die 54-jährige SPD-Politikerin gehört seit 1998 dem Bundestag an. Der kommissarische Parteivorsitzende Schäfer-Gümbel will am Nachmittag die Presse über die Personalentscheidung informieren.