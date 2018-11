CSU-Chef Seehofer will als Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union zurücktreten.

Das melden mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise. In München war am Abend die CSU-Spitze zu Beratungen zusammengekommen. Wie es heißt, will Seehofer im Laufe der kommenden Woche eine persönliche Erklärung abgeben. Anfang 2019 soll es dann einen Sonderparteitag mit Neuwahlen geben.