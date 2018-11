Ein international agierendes Drogenkartell soll auch deutsche Firmen zur Geldwäsche genutzt haben.

Das berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung nach Einblick in die Ermittlungsunterlagen zu einem Prozess, der heute in Paris beginnt. Den 14 Ageklagten wird vorgeworfen, für kolumbianische Drogenkartelle Gewinne aus dem Kokainhandel in zweistelliger Millionenhöhe gewaschen zu haben. Vier Mitglieder des Netzwerkes stammen offenbar aus Deutschland. Der Anklage zufolge sollen sie bei deutschen Juwelieren Luxusuhren gekauft haben. Obwohl den Verkäufern das Geld bar in Plastiktüten übergeben worden sei, habe sich keiner der Händler bei der zuständigen Behörde gemeldet. Die Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt laut dem Medienbericht wegen des Vorwurfes der leichtfertigen Geldwäsche.



Der grüne Europaparlaments-Abgeordnete Giegold kritisierte, es sei in Deutschland völlig akzeptiert, dass man Luxusgüter oder selbst Immobilien mit Bargeld bezahle. Obwohl zahlreiche Händler nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet seien, auffällige Zahlungen anzuzeigen, geschehe dies nur selten. Laut Gesetz sind Händler bei einer Summe von mehr als 10.000 Euro in bar verpflichtet, eine besondere Sorgfaltspflicht walten zu lassen.