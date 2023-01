Deutschland ist nach Medienberichten zur Lieferung von Leopard-II-Panzern bereit, wenn auch die USA Kampfpanzer an die Ukraine liefern. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Das habe Scholz US-Präsident Biden mitgeteilt, meldet das Blatt . Biden legte sich in dem Gespräch demnach noch nicht fest. Auch das Wall Street Journal berichtet über den Sachverhalt und beruft sich auf Regierungskreise. Derweil ging der amerikanische Verteidigungsstaatssekretär Kahl vor Journalisten in Washington auf Distanz. Er verwies darauf, dass die Bedienung des Abrams-Panzers umfangreiche Schulungen erfordere.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor beim Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt, dass die Ukraine schwerere Waffen für den Kampf gegen Russland erhalten werde. Diese Botschaft solle vom anstehenden Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem rheinland-pfälzischen US-Stützpunkt Ramstein ausgehen. Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Selenskyj forderte rasche Hilfe durch den Westen. Die Lieferung von Waffen an die Ukraine müsse schneller erfolgen als die russischen Angriffe auf sein Land.

