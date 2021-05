Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Keller, hat in der Affäre um einen Nazi-Vergleich an die Ethikkommission des DFB geschrieben.

Darin bedanke er sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und schildere Hintergründe, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. Heute findet in Potsdam ein Krisengipfel der Landesverbandschefs des Fußball-Bundes statt. Daran nehmen auch Keller und sein Stellvertreter Koch teil. Der DFB-Präsident war nach einem Nazi-Vergleich in einer Präsidiumssitzung unter Druck und in Erklärungsnot geraten. Er hatte Koch mit dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, Freisler, verglichen. Keller bat Koch daraufhin um Entschuldigung.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.