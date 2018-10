Deutsche Behörden haben offenbar Probleme, sogenannte Reichsbürger zu entwaffnen.

NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, dass immer noch mehr als 600 Personen, die den Reichsbürgern zugeordnet werden, Pistolen und Gewehre besitzen. Vor zwei Jahren hatten die Landesinnenminister die Kommunen angewiesen, Reichsbürgern die Waffenerlaubnis zu entziehen und ihnen damit deren Besitz zu verbieten. Die Kommunen klagen den Medienberichten zufolge über Personalmangel und langwierige Widerrufsprozesse, die die Entwaffnungen verzögerten.



Auslöser für die Maßnahmen war der Angriff eines Reichsbürgers auf eine Gruppe Polizisten in Bayern: Ein Polizist wurde dabei getötet, drei weitere wurden verletzt. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass es in Deutschland ungefähr 18.000 Reichsbürger gibt. Sie erkennen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland nicht an und behaupten, das Deutsche Reich bestehe weiter. Teile der Gruppierung werden als rechtsextrem eingestuft.