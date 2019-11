Im Steuer-Skandal um sogenannte "Cum-Ex"-Geschäfte in Deutschland hat es eine erste Festnahme gegeben.

Es handele sich um einen Rechtsanwalt, der bei einer international tätigen Großkanzlei gearbeitet habe, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Dem Verdächtigen werde die Beteiligung an Steuerhinterziehung vorgeworfen. Er befinde sich in Untersuchungshaft.



Im "Cum-Ex"-Skandal sollen sich Banken und Berater über Aktiengeschäfte aus der Staatskasse bedient haben, indem sie sich Steuern erstatten ließen, die tatsächlich nie gezahlt wurden. Die Geschäfte sind rechtlich umstritten. 2012 wurden die Gesetze geändert. Der geschätzte Schaden geht in die Milliarden.