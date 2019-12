Der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, hofft auf eine starke und durchsetzungsfähige deutsche Ratspräsidentschaft.

Sassoli sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der mehrjährige Finanzrahmen für die Europäsiche Union werde hoffentlich bereits im ersten Halbjahr 2020 beschlossen. Dann könne Deutschland im zweiten Halbjahr mit der Übernahme der Ratspräsidentschaft von Kroatien darauf aufbauen und wichtige Weichen stellen. Sassoli nannte den Klimaschutz und institutionelle Reformen als Beispiele.



Auch die Beziehungen mit strategischen Partnern der EU werden seiner Ansicht nach eine wichtige Rolle spielen in der Zeit, in der Deutschland dem EU-Rat vorsitzt. Beispielsweise falle das europäische Gipfeltreffen mit China und Afrika in diesen Zeitraum. Insgesamt müsse die EU eine größere Rolle in der Welt spielen und stärker als bisher globale Verantwortung übernehmen.