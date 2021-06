Die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke soll Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur werden.

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Unionsfraktion. Demnach habe man sich mit der SPD auf die 59-Jährige geeinigt. Zupke war in der DDR Mitglied im oppositionellen Weißenseer Friedenskreis und an der Aufdeckung systematischer Wahlfälschungen beteiligt.



Als Beauftragte soll sie sich nach der Auflösung der Stasi-Unterlagen-Behörde um die Belange von SED-Opfern kümmern. Zupke soll direkt vom Bundestag gewählt werden, die Stelle soll auch direkt beim Parlament angesiedelt sein.



Der bisherige Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde, Jahn, wird am 17. Juni verabschiedet. Die Papiere der DDR-Staatssicherheit werden künftig vom Bundesarchiv verwaltet. Das Stasi-Unterlagen-Gesetz gilt weiter, die Akten bleiben offen.

