Die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke soll Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur werden.

Das wurde aus den Fraktionen von Union und SPD bekannt. Zupke war in der DDR Mitglied im oppositionellen Weißenseer Friedenskreis und an der Aufdeckung systematischer Wahlfälschungen beteiligt. Als Beauftragte soll sie sich nach der Auflösung der Stasi-Unterlagen-Behörde um die Belange von SED-Opfern kümmern. Zupke soll direkt vom Bundestag gewählt werden, die Stelle soll auch direkt beim Parlament angesiedelt sein.



Die Vorsitzende des Bundestags-Kulturausschusses, Budde, sagte, Zupke kenne die Probleme und könne dem neuen Amt ein eigenes Profil geben. Die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft äußerte hingegen Zweifel, ob Zupke ausreichend Erfahrungen in der Arbeit mit den verschiedenen Opfergruppen habe.



Der bisherige Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde, Jahn, wird am 17. Juni verabschiedet. Die Papiere der DDR-Staatssicherheit werden künftig vom Bundesarchiv verwaltet. Das Stasi-Unterlagen-Gesetz gilt weiter, die Akten bleiben offen.

