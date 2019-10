Der frühere Bundesaußenminister und SPD-Chef Gabriel ist nach Medienberichten für den Posten als Präsident des Verbands der Automobilindustrie im Gespräch.

Das melden sowohl die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" als auch die "Bild am Sonntag". Der bisherige VDA-Chef Mattes hatte Mitte September seinen Rückzug angekündigt. Den Zeitungen zufolge gibt es neben dem Sozialdemokraten Gabriel eine weitere Kandidatin: die ehemalige CDU-Politikerin und Staatsministerin im Kanzleramt, Müller. Das VDA-Präsidium will laut "Bild am Sonntag" kommende Woche mit beiden sprechen, die Entscheidung soll noch im November fallen.



Gabriel hatte vor wenigen Wochen angekündigt, sein Bundestagsmandat im November vorzeitig niederzulegen. SPD-Chef war er von 2009 bis 2017.